Доработки бекенда (Laravel) SPA-приложения

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка706 просмотров

1. Задокументировать имеющееся запросы через Swagger

2. Юзер, авторизация

- Сделать разделение данных по юзерам

- Сделать проверку токена юзера при каждом запросе

- OAuth2 authentication, возможность авторизации через соц сети

3. Медиа

- Добавить сортировку по дате

- Сделать разделение данных по типам объектов, т.е. чтобы в картинках, видео и аудио были данные которые относятся только к этим объектам.

- Сделать поиск по файлам

Laravel
4 года назад
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$200
7 дней
Escrow
Сделал все по ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую!
Все отлично, тз предоставили, работу приняли согласно ТЗ.

Заявки фрилансеров

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад