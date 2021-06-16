Есть задание по node.js. Нужно исправить небольшой момент в программе на node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
Доработка сайта armcet.ru
Обновить страницу каталога http://armcet.ru/products, сделать идентично данному сайту: https://td-artstal.ru/ivanovo/catalog/setka/setka_rabitsa?page=2.
Заявки фрилансеров
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