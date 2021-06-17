Разработать платформу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок434 просмотра

Требуется разработать с нуля с командой сложную платформу для проведения онлайн уроков, различных видео--звонков и т.д . Сразу скажу платформа не lms или cms. На данный момент проектирование завершено но не решено будет ли веб среда или десктоп, разработчики нужны full stack, back end, frond end с уровнем знаний middle senior. От разработчика требуется умение работать с командой и быть коммуникативным. Подходят индивидуальные разработчики (компании и студии) не рассматриваются.

Более подробная информация в личном общении. Оплата по договоренности + официальное договоренности и соглашение со стартап компанией

Сайт - cybeerly.com

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rufatux
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