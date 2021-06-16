Сделать простой графический редактор онлайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка419 просмотров

Техническое задание в приложение 

https://docs.google.com/document/d/1YfQ6GenviPDJgKpgHwt6Vwd8oTg_LaZETXciuiyaXnQ/edit

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту

4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад