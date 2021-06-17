Необходимо внести правки на сайт. Верстка+Laravel

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Закрыт8 заявок557 просмотров

Ищу fullstack разработчика для внесения правок на сайт.

Необходимые навыки:

- Front-end

- Laravel Back-end

Необходим опытный разработчик. Новичков прошу не откликаться

Laravel
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MonkeyGarden
Владимир 
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