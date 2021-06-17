Необходимо написать парсер для интернет-магазина wildberries. Интерфейс не нужен, работа через прокси. Выдача результатов в json по массиву запросов, например: «рубашка женская оверсайз» и количество страниц парсинга например 1-1, то есть с первой по первую, ...
Ищем в команду опытного React разработчика
Нужно сверстать проект и написать фронт
Проект на долгосрок, рассматриваем так же подписание контракта на поддержку после реализации проекта
Требования:
- Язык программирования Typescript
- Фронтенд фреймворк https://nextjs.org/ на React
- Фреймворк для верстки на https://tailwindcss.com/
- Понимание работы с nx монорепозитроием и практик которые в нем есть
- Опыт работы с DI, у нас будет использоватся https://inversify.io/
- Redux и другие варианты стейт менеджеров не используется, используется сервисный подход
- Понимание работы Graphql и Subscription
- Работа с потоками через rxjs
- Работа с REST бэком через axios
- Работа с Graphql бэком через клиента для Apollo Server
Заявки фрилансеров
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