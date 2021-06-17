Ищем в команду опытного React разработчика

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Закрыт3 заявки577 просмотров

Нужно сверстать проект и написать фронт 

Проект на долгосрок, рассматриваем так же подписание контракта на поддержку после реализации проекта

Требования:

  • Язык программирования Typescript
  • Фронтенд фреймворк https://nextjs.org/ на React
  • Фреймворк для верстки на https://tailwindcss.com/
  • Понимание работы с nx монорепозитроием и практик которые в нем есть
  • Опыт работы с DI, у нас будет использоватся https://inversify.io/
  • Redux и другие варианты стейт менеджеров не используется, используется сервисный подход
  • Понимание работы Graphql и Subscription
  • Работа с потоками через rxjs
  • Работа с REST бэком через axios
  • Работа с Graphql бэком через клиента для Apollo Server
TypeScript
4 года назад
dobryy_drug
Евгений 
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10 месяцев назад

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Вадим
 
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