Требуется опытный разработчик Laravel и MySQL Подключить апи по возможным полям zoho recruit к полям по этой странице https://geolance.com/professional/G268vyRz3O51rOPV4qxl-toronto API документация Zoho https://help.zoho.com/portal/en/kb/recruit/developer-guide/api-methods/articles/api-methods Бюджет И обновить список профессий в MySQL ...
Разработать парсер
Необходимо написать парсер для интернет-магазина wildberries. Интерфейс не нужен, работа через прокси. Выдача результатов в json по массиву запросов, например: «рубашка женская оверсайз» и количество страниц парсинга например 1-1, то есть с первой по первую, или 1-10 с первой по десятую. Список вида - данные для вывода в морду, (бренд, фотка, цена, продано шт.)
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