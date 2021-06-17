Разработать парсер

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Закрыт10 заявок4516 просмотров

Необходимо написать парсер для интернет-магазина wildberries. Интерфейс не нужен, работа через прокси. Выдача результатов в json по массиву запросов, например: «рубашка женская оверсайз» и количество страниц парсинга например 1-1, то есть с первой по первую, или 1-10 с первой по десятую. Список вида - данные для вывода в морду, (бренд, фотка, цена, продано шт.)

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