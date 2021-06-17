оптимизировать сайт под PWA

Интеграция с API модуль кассы (modulbank.ru) на phpНадо написать скрипт, который выдает все транзакции за оределенный период (надо, чтобы была возможность указать период)(поля, которые выводятся обсудим позже)Надо добавить paginationСтроки транзакций, для которых нет закрывающей транзакции ...