Небольшие работы на сайте YII

Есть простой сайт на YII. Нужно реализовать несколько задач:

1. Создать простую админку (сейчас ее вообще нет) с возможностью редактирования нескольких блоков (мета-теги, тексты).

2. Создать блок "Где купить" с логотипами со ссылками привязаными.

Сайт покажу кандидатам. Задача - на несколько часов, как я вижу. Проверка и оплата - мгновенно (смотрите отзывы).

На шаблонные предложения не реагирую.