Небольшие работы на сайте YII

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки505 просмотров

Есть простой сайт на YII. Нужно реализовать несколько задач:

1. Создать простую админку (сейчас ее вообще нет) с возможностью редактирования нескольких блоков (мета-теги, тексты).

2. Создать блок "Где купить" с логотипами со ссылками привязаными.

Сайт покажу кандидатам. Задача - на несколько часов, как я вижу. Проверка и оплата - мгновенно (смотрите отзывы).

На шаблонные предложения не реагирую.

Yii
4 года назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
27 отзывов
4 года назад