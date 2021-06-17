Разработать аналог сервиса kwork.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок573 просмотра

Есть сайт: workshop.kop.kz, аналог kwork.ru, однако проект незавершенный

Задача: Доделать проект

Стек технологии: Yii php,  jquery

В ТЗ описал функционал будущего сайта ( возможны изменения ) 

Требуются фронт енд и бэкенд

Работать будем по Scrum 

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jQueryPHPYii
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