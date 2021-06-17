Консультация по тестовому заданию (frontend, нативный js)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка532 просмотра

Всем привет, ищу человека, который платно проконсультирует по поводу тестового задания (разработка простого приложения на нативном js), т.е расскажет способ решения поставленной задачи.

JavaScript
4 года назад
ppucheglazova
Полина 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад