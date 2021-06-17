Сконвертировать MD файл в json

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Закрыт2 заявки601 просмотр

Нужно сконвертировать маркдаун файл в json. Схему прикрепил картинкой.

Каждую библиотеку согласно этой схеме в массив. Превью опциональное.

iOS
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