Здравствуйте, пишите у кого есть опыт работы с данным движком, детали скину в ЛС.
Парсер Prom.ua
Нужно написать парсер Prom.ua который будет собирать данные о компаниях размещащих свои товары на PROM.
Задача спарсить все 50 000 +\- магазинов
1. Название
2. Ссылка на магазин
3. Город
4. Телефон
5. Електронная почта
6. Количество товаров
Парсер может предусматривтаь использование прокси серверов, если этого требует задача.
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