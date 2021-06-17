Парсер Prom.ua

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок2621 просмотр

Нужно написать парсер Prom.ua который будет собирать данные о компаниях размещащих свои товары на PROM.

Задача спарсить все 50 000 +\- магазинов

1. Название

2. Ссылка на магазин

3. Город

4. Телефон

5. Електронная почта

6. Количество товаров

Парсер может предусматривтаь использование прокси серверов, если этого требует задача.

4 года назад
AleksandrKras
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