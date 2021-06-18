Здравствуйте, пишите у кого есть опыт работы с данным движком, детали скину в ЛС.
Доработка сайта / Создание сайта на основе темы
Всем привет. Ищу специалиста для создания сайта с использованием готовой темы на D8.
ТЗ https://docs.google.com/document/d/13mSQCTNd8AOXD9swDsoG8itT3TN_BAqSbWHa...
Заявки фрилансеров
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