Доработка сайта / Создание сайта на основе темы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки619 просмотров

Всем привет. Ищу специалиста для создания сайта с использованием готовой темы на D8.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/13mSQCTNd8AOXD9swDsoG8itT3TN_BAqSbWHa...

4 года назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
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