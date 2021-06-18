Требуется переписать HTML-код для страницы с картой, обновив его под новейший API Yandex Maps, чтобы обеспечить корректную работу на платформе Тильда. Код не работает в Chrome, но функционирует в Safari. Обязательно проверьте совместимость и работоспособность на различных устройствах.
Внедрение ТЗ для сайта на Drupal 6
Приветствую всех :)
Стоит задача внедрить техническое задание для сайта https://profimebel.com.ua/ на Drupal 6. Система очень старая, поэтому прошу откликнутся тех, кто уже имел опыт работы с ней и готов выполнить правки.
Вариант переноса сайта на другую систему с учетом данных правок пока не рассматривается, поэтому, пожалуйста, укажите конкретику именно по внедрению правок из списка.
Спасибо. Всем хорошего дня!
Заявки фрилансеров
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