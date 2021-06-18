Внедрение ТЗ для сайта на Drupal 6

Приветствую всех :)

Стоит задача внедрить техническое задание для сайта https://profimebel.com.ua/ на Drupal 6. Система очень старая, поэтому прошу откликнутся тех, кто уже имел опыт работы с ней и готов выполнить правки.

Ссылка на техническое задание

Вариант переноса сайта на другую систему с учетом данных правок пока не рассматривается, поэтому, пожалуйста, укажите конкретику именно по внедрению правок из списка.

Спасибо. Всем хорошего дня!