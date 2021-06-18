Внедрение ТЗ для сайта на Drupal 6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка635 просмотров

Приветствую всех :)

Стоит задача внедрить техническое задание для сайта https://profimebel.com.ua/ на Drupal 6. Система очень старая, поэтому прошу откликнутся тех, кто уже имел опыт работы с ней и готов выполнить правки.

Ссылка на техническое задание

Вариант переноса сайта на другую систему с учетом данных правок пока не рассматривается, поэтому, пожалуйста, укажите конкретику именно по внедрению правок из списка.

Спасибо. Всем хорошего дня!

Drupal
4 года назад
dontslow9
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад

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