Создать карту с подложкой и тайтлами

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Закрытнет заявок555 просмотров

Нужно переписать код html для страницы, обновив его под новейший api Yandex maps. Код должен работать на Тильде. Сейчас код не работает в хроме, продолжает работать в сафари.

https://genplankorolev.ru/map

https://genplankorolev.ru/pzz

HTMLTilda
4 года назад
89048196084
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров