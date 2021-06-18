Создание скрипта для Google Chrome

Сервис Google.Класс не предусматривает массовое удаление записей в ленте новостей и заданий для учащихся, преподавателям приходится удалять огромное количество записей и заданий вручную. Необходимо создать два скрипта для консоли Google Chrome, которые:

1. Выполняет автоматическое удаление опубликованных на странице новостей

2. Выполняет автоматическое удаление опубликованных заданий без удаления тем

Скрипт по принципу автоматического удаления музыки в VK.com (https://vk.com/@batusheep-skript-na-udalenie-muzyki-vk?ref=group_block) Доступ к сервису Google.Класс и заданиям образовательной организации для тестирования предоставляется при необходимости.