Перейти по всем ссылкам в sitemap.xml в ubuntu

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мне нужен код запроса, что б паук убунты перешел по всем ссылкам в sitemap.xml во вложенных sitemap.xml https://bit.ly/3iQiG5j.

Т.е внутри xml, есть еще несколько xml, нужно получить ссылки со всех вложенных xml созданных yaost seo, а потом перейти по ним, при этом нужно сразу удалить загруженные файлы

Ubuntu
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emlax
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Алексей
 
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