Перейти по всем ссылкам в sitemap.xml в ubuntu

мне нужен код запроса, что б паук убунты перешел по всем ссылкам в sitemap.xml во вложенных sitemap.xml https://bit.ly/3iQiG5j.

Т.е внутри xml, есть еще несколько xml, нужно получить ссылки со всех вложенных xml созданных yaost seo, а потом перейти по ним, при этом нужно сразу удалить загруженные файлы