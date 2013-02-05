Аналог сайта

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Веб-программированиеЗакрыт5 заявок184 просмотра
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Программист-дизайнер

Нужен аналог menu.ru, restoran.ru в другом дизайне с сильными изменениями по функционалу. Возможна дополнительная работа по созданию и настройке мобильного приложения. Короткое Т.З, приложено.

Информационно-поисковый портал в сфере ресторанного бизнеса.

Прошу сразу указывать:

- срок исполнения

- движок/cms

- стоимость (если стоимость "от", то указывать и "до")

После создания сразу будет заключен договор на сопровождение (планируется постоянно дополнять и развивать действующий портал). При удачном начале сотрудничества, возможно будет предложено долевое участие в проекте.

Полное Т.З. имеется. Дизайн проект на финальной стадии готовности. СРОКИ ОЧЕНЬ СЖАТЫЕ! Уже имеется на 40% готовый сайт, предыдущий программист систематически не укладывался в поставленные сроки, можно доделать его, либо сделать новый. Оплата поэтапная: за каждый раздел, после его сдачи.

Для нас самое важное:

1. Сроки

2. Стоимость

3. Преимуществом будет создание сайта на системе ДРУПАЛ 7

11 лет назад
dgakondaa
Артур 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов
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