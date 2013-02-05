Программист JavaScript (только Киев)

Здравствуйте есть сайт m.imperiataxi.ru Нужно: 1. Сделать взаимодействие тарифов общее. Т.е есть файлик php с тарифами. Нужно сделать так чтобы когда его редактируют тарифы менялись не только на большом сайте но и на мобильном. 2. После обновления прошивки ...