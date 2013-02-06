Исправить - не показывает фото 2 в IE8 в слайдере

На сайте *** под Joomla 1.5 перепробовал на главной несколько слайдеров. У всех одна и та же проблема: фото №2 не отображается в IE8, рисуется крестик. Под Chrome всё выглядит корректно.

Нужно исправить и объяснить, где и что правили.

Оплату могу сделать на карту Привата в Украине.