Исправить - не показывает фото 2 в IE8 в слайдере

Веб-программированиеЗавершен2 заявки116 просмотров
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На сайте *** под Joomla 1.5 перепробовал на главной несколько слайдеров. У всех одна и та же проблема: фото №2 не отображается в IE8, рисуется крестик. Под Chrome всё выглядит корректно.

Нужно исправить и объяснить, где и что правили.

Оплату могу сделать на карту Привата в Украине.

11 лет назад
cryptoniko
Руслан 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DezAlex
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Спасибо Александру, всё чётко и по существу. Быстро обнаружил настоящую причину проблемы и дал решение, хотя я грешил совсем на другое.
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