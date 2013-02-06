Исправить - не показывает фото 2 в IE8 в слайдере

Скрипт для составления списков игроков. Есть файл ( прикрепленный) шаблон для создания списка игроков, где есть графы: №, Рейтинг, Регистрационный номер, ФИО, дата рождения, город и регистрация. Техническое задание состоит в том, что при вводе в ...
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На сайте *** под Joomla 1.5 перепробовал на главной несколько слайдеров. У всех одна и та же проблема: фото №2 не отображается в IE8, рисуется крестик. Под Chrome всё выглядит корректно.
Нужно исправить и объяснить, где и что правили.
Оплату могу сделать на карту Привата в Украине.
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