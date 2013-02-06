DezAlex

Александр DezAlex

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Вебпрограммирование

• HTML/CSS верстка сайта;

• Javascript/jQuery программирование;

• PHP программирование;

• Настройка БД MySQL;

• Интеграция в CMS.

Отзывы заказчиков

ensis
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
PHP скрипт - автопостинг через Twitter API
PHP
Благодарю. Скрипт снова работает.
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Решение проблем с IE6
Решение проблемы заняло 5 минут Качественно + дал консультацию
Serg_86
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Доработка java скрипта
Java
Выполнил всё быстро оперативно и по разумной цене, рекомендую.
Приятно было поработать, четко формулирует задачи и оперативно оплачивает выполненную работу.
Ответный отзыв
cryptoniko
Руслан 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Исправить - не показывает фото 2 в IE8 в слайдере
Joomla
Спасибо Александру, всё чётко и по существу. Быстро обнаружил настоящую причину проблемы и дал решение, хотя я грешил совсем на другое.