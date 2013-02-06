Вебпрограммирование
• HTML/CSS верстка сайта;
• Javascript/jQuery программирование;
• PHP программирование;
• Настройка БД MySQL;
• Интеграция в CMS.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
PHP
Благодарю. Скрипт снова работает.
$5
10 баллов
12 лет назад
Решение проблемы заняло 5 минут Качественно + дал консультацию
$5
10 баллов
12 лет назад
Java
Выполнил всё быстро оперативно и по разумной цене, рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было поработать, четко формулирует задачи и оперативно оплачивает выполненную работу.
$1
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Спасибо Александру, всё чётко и по существу. Быстро обнаружил настоящую причину проблемы и дал решение, хотя я грешил совсем на другое.