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Скрипт для составления списков игроков.
Есть файл ( прикрепленный) шаблон для создания списка игроков, где есть графы: №, Рейтинг, Регистрационный номер, ФИО, дата рождения, город и регистрация.
Техническое задание состоит в том, что при вводе в графу Регистрационного номера (цифровое от 1 до 100.000), синхронизировался или брал (оставшиеся данные данные №, Рейтинг, ФИО, дата рождения, город) с сайта http://rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.RatingTable.cls - отображал и сохранял полученные данные в данном файле (можно безвозвратно) в базу (MySql, например).
Так же, при вводе в данную графу "0" всплывало окошко, в котором можно эти же данные вместе с рейтингом можно ввести в ручную в данную строку и сохранить . Или реализовать добавление в строку в ручную.
Далее при нажатии на кнопку "сортировать по рейтингу", список с полученными упорядочился по убывающей по графе "Рейтинг". И последнее при нажатии на кнопку сохранить, все это должно сохраниться. Надеюсь понятно объяснил.
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