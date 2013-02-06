Скрипт для составления списков игроков.

Есть файл ( прикрепленный) шаблон для создания списка игроков, где есть графы: №, Рейтинг, Регистрационный номер, ФИО, дата рождения, город и регистрация.

Техническое задание состоит в том, что при вводе в графу Регистрационного номера (цифровое от 1 до 100.000), синхронизировался или брал (оставшиеся данные данные №, Рейтинг, ФИО, дата рождения, город) с сайта http://rustennistur.ru/csp/rtt/RTTXEN.RatingTable.cls - отображал и сохранял полученные данные в данном файле (можно безвозвратно) в базу (MySql, например).

Так же, при вводе в данную графу "0" всплывало окошко, в котором можно эти же данные вместе с рейтингом можно ввести в ручную в данную строку и сохранить . Или реализовать добавление в строку в ручную.

Далее при нажатии на кнопку "сортировать по рейтингу", список с полученными упорядочился по убывающей по графе "Рейтинг". И последнее при нажатии на кнопку сохранить, все это должно сохраниться. Надеюсь понятно объяснил.

Всего 32 строки.