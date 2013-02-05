Доработка проекта в ASP.NET

Скрипт для составления списков игроков. Есть файл ( прикрепленный) шаблон для создания списка игроков, где есть графы: №, Рейтинг, Регистрационный номер, ФИО, дата рождения, город и регистрация. Техническое задание состоит в том, что при вводе в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На крупный проект (и не один в перспективе) требуется программист, имеющий заявленный опыт работы.
Компетенции: ASP.NET MVC4, SQL server, JS, Github.
Проект готов наполовину, с кодом поможем разобраться, ответим на вопросы, если таковые будут в процессе возникать.
Удаленная работа, частичная занятость. Но задачи будут почти ежедневно.
О форме и размере оплаты договоримся.
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