Парсер для OpenCart

Вот страница: http://komfortburo.ru/index.php/44-proekty/100-kvartira-v-zhk-baltijskaya-zhemchuzhina-3 Нужен слайдер с функцией полноэкранного просмотра фотографий. Тот вариант, что существует - практически то, что нужно, но есть нюансы и он не во всех браузерах работает. Так что нужно либо создать новый модуль ...