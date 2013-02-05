Работа на Joomla. Настройка Mosets Tree и sh404SEF

Требуется создать импорт прайса в магазин OpenCart - прайс имеетсе в формате XLS, все поля разграничены, импорт должен поддерживать замену данных на сайте - при отсутствии позиций в прайсе отключать товары и наоборот. Оплата 50 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка Mosets Tree и sh404SEF.
Сейчас на всех страницах каталога работает редирект со страниц
http://site.ru/catalog/категория
http://site.ru.ru/catalog/категория
на страницы без catalog/ в URL
т.е. все страницы типа
имеют аналогичный контент страниц
проблема в том, что
site.ru/catalog/категория/материал
отображаются, однако
отображаться не хотят
Нужно понять почему не работает отображение материала на site.ru/категория/материал и исправить.
Оплата по факту выполнения.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать так чтобы соц кнопка Вконтакте установленная в карточке товара при клике на Поделиться (Рассказать друзьям), подтягивала фото, название и описание товара. сейчас другие кнопки соц сетей подтягивают, а вконтакте не хочет. пример как должно работать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Поисковый робот не видит сайт. Техническая поддержка хостинга говорит, что "код 404 (отсутствие страницы), который получает поисковый робот, формируется скриптами на Вашем сайте, а не веб-сервером, поэтому робот считает, что страница недоступна. Так как сайт открывается ...Завершен11 лет назад
- $1000
срочно ищу специалиста по расширением для Chrome надо создать расширению для авторегистрацию СРОЧНО! КАЧЕСТВЕННО! ПРОФЕСИОНАЛЬНО! К кодам обязательно подробные коментарии! Срок испольнение очень важень!Закрыт11 лет назад
Вот страница: http://komfortburo.ru/index.php/44-proekty/100-kvartira-v-zhk-baltijskaya-zhemchuzhina-3 Нужен слайдер с функцией полноэкранного просмотра фотографий. Тот вариант, что существует - практически то, что нужно, но есть нюансы и он не во всех браузерах работает. Так что нужно либо создать новый модуль ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
На крупный проект (и не один в перспективе) требуется программист, имеющий заявленный опыт работы. Компетенции: ASP.NET MVC4, SQL server, JS, Github. Проект готов наполовину, с кодом поможем разобраться, ответим на вопросы, если таковые будут в процессе возникать. Удаленная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Партнерская программа по продвижению мобильных приложений, отправляющих платные СМС. С рефералами. В работу входят следующие пункты, можно взять себе как все, так и только некоторые: - Верстка лендингов под мобильные. Для Java желательно несколько вариантов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Билдер приложений. Определение страны по IP, пописываем соответствующие номера, префиксы и другие данные пришедшие в параметрах адреса, по которому перешли на лендинг. Возможно понадобится шифрование.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходим калькулятор стоимости мед. страховки для выезжающих за рубеж! Выбирается информация из выпадающего меню: тип страховки, страна, пользователем вводятся даты: начала/окончания поездки и кол-во человек. Просьба указывать сроки и стоимость. СпасибоЗавершен11 лет назад
На сайте *** под Joomla 1.5 перепробовал на главной несколько слайдеров. У всех одна и та же проблема: фото №2 не отображается в IE8, рисуется крестик. Под Chrome всё выглядит корректно. Нужно исправить и объяснить, где ...Завершен11 лет назад