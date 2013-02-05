Работа на Joomla. Настройка Mosets Tree и sh404SEF

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка171 просмотр
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Настройка Mosets Tree и sh404SEF.

Сейчас на всех страницах каталога работает редирект со страниц

http://site.ru/catalog/категория

http://site.ru.ru/catalog/категория

на страницы без catalog/ в URL

http://site.ru.ru/категория

http://site.ru.ru/категория

т.е. все страницы типа

site.ru/категория

имеют аналогичный контент страниц

site.ru/catalog/категория

проблема в том, что

site.ru/catalog/категория/материал

отображаются, однако

site.ru/категория/материал

отображаться не хотят

Нужно понять почему не работает отображение материала на site.ru/категория/материал и исправить.

Оплата по факту выполнения.

Joomla
11 лет назад
Serjos
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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