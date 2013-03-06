Здравствуйте!

Нужна помощь по WordPress.

Я выполнил такие действия:

*купил домен и хостинг

*выбрал шаблон

*подготовил необходимый контент

Мне теперь нужна помощь в настройке сайта на WordPress

Рассматриваю только тех исполнителей в которых есть опыт создания сайтов на WordPress.

Сроки не "горящие".

Указывайте в заявках свой эл. адрес. На него вышлю более подробную информацию.