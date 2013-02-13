Сверстанные html-макеты установить на MODX

Я доволен сотрудничеством с Игорем! Адекватность, быстрая реакция, постоянный контакт с нами - для нас это основа эффективного сотрудничества с разработчиком. Проект реализован в срок и по ТЗ. Также без вопросов корректировались нюансы по результатам теста. Будем обращаться. Всем рекомендую!