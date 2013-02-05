Скрипт пополнения вебмани чеком

Веб-программированиеЗакрытнет заявок93 просмотра
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Необходимо написать скрипт, который при вводе чека вебмани (пеймер), пополняет кошелек на сумму, которая соответствует этому чеку.

11 лет назад
privatprivat
Юрий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов