Доработать смс и разместить проект под ключ

$300
Веб-программированиеЗавершен1 заявка153 просмотра
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Доработать систему управления. Написать парсер и разместить проект на новом домене под ключ. Срок - две недели

11 лет назад
777879
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
smant
Антон 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$300
14 дней
Никаких нареканий. Как всегда все четко и вовремя. Спасибо!
Второй проект в Вячеславом. Всё отлично! С удовольствием будут сотрудничать и дальше.
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