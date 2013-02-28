Доработать смс и разместить проект под ключ

1. Доработать модуль Photoslide GK3, сейчас работаеть коряво 2. Добавить поиск по сайту
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Доработать систему управления. Написать парсер и разместить проект на новом домене под ключ. Срок - две недели
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