[WP] - Смена паролей от админки для группы сайтов

Задача следующая:

По 1 клику менять административные пароли на группе сайтов, в основном это Wordpress

и логика смены элементарная.

По сути должна быть некая база данных со следующими данными:

1. Адрес сайта

2. логин для подключения к базе данных

3. название базы данных

4. пароль к базе данных

5. Пометка по типу CMS (пока только Wordpress, заложить возможность легко добавить другие.

6. Адрес электронной почты клиента

7. Имя клиента

База клиентов может управляться прям через phpmyadmin, ненужно програмить интерфэйс для этого.

Итого логика работы:

вдруг срочно потребовалось поменять пароли на сайтах и

1. я заходу в скрипт

2. нажимаю старт

3. скрипт берёт циклично данные из базы, подключается к базе данных сайта, генерирует новый пароль и обновляет его в базе данных для пользователя admin

4. далее берёт адрес электронной почты клиента и его имя и по подготовленному шаблону отправляет ему письмо.

5. дополнительно все новые пароли записываются в общий отчёт для администратора, который по окончанию операции отправляется на почту админу

Собственно вот как-то так.

Авторизацию и защину на стороне скрипта можно не делать, будет директория под паролем.

Итого на выходе самый просто скрипт с цикличной заменой паролей.

От вас цена и сроки?