Анкета-опросник

Приветствую. Имеется интернет магазин http://tablehero.ru, сделанный на Joomla + VirtueMart. Также, имеется макет дизайна (если нужно). Нужно сделать некоторое количество доработок, не нарушив работу сайта (и постараться не влиять на данные о товарах в базе). Итак: 1) Сейчас на ...