Анкета-опросник

Веб-программированиеЗавершен3 заявки147 просмотров
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Нужно сделать анкету-опросник по примеру http://klmgroup.com.ua/proauto2010 с некоторыми изменениями

Функционал сохраняется прежним. Подробности - в личной беседе

11 лет назад
pashamarkov
Павел 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
netkiber
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Сергей отличный веблансер. Все сделал быстро, качественно и недорого! Постоянно был на связи, внес все правки без проблем. Я рад, что вышло работать именно с ним. Спасибо! Очень рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую.