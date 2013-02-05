Нужно исправить ошибку в парсере

Сделали парсер на заказ, все работает нормально, кроме одного. Дополнительные поля заполняет, но если нет первого поля (оригинального названия фильма), то не парсит и второе (год). Все фильмы России остаются без года. Если нет другого поля, то следующее остается тоже пустое, хотя в нем должна быть инфо. Кто поможет исправить? Сайт на дле 9.6.