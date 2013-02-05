Парсер, автообновление\редактирование прайсов

Внизу под открыткой есть блок "Удиви сюрпризом!" cards.mail.ru/card/compose.html?cid=107442 Необходимо в обычную страничку добавить этот блок таким же скриптом, как на этом сайте, а также чтобы при нажатии на ссылку в блоке "Подобрать подарок" открывалось такое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер и\или софтина,которая будет командовать парсером\редактировать мои прайс-листы
Задача -максимально автоматизировать процесс парсинга фото\прайсов поставщика\обновления прайс-листа.
Примерно как я вижу это:
софтина должна дать команду парсеру искать фотку по артикулу на заданных сайтах, скачать ее, переименовать, и загрузить на сервак;
обратиться к таблице где будут прописаны розничные цены, собрать фотки, цены, описание, url'ы скачанных фотографий и загнать все это в таблицу для последующей загрузки на сервак;
Дополнительная информация:
CMS - Vamshop.
Что есть: магазин наручных часов: http://clockpoint.ru сайты на которых лежат хорошие фотки, прайсы от поставщиков и примерное понимание того как все это должно работать.Я плохо разбираюсь в технических нюансах работы программиста, поэтому нужен профессионал, который доходчиво объяснит как лучше все это реализовать. Желательно чтобы он имел фундаментальные знания SEO. Обязательное требование: должен быть опыт реализации подобных проектов.
Идеально чтобы программист был в Москве. Связь skype: krovojadniy, предпочтительней по мобильному 89629082030
Жду Ваших предложений.
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