Парсер, автообновление\редактирование прайсов

Нужен парсер и\или софтина,которая будет командовать парсером\редактировать мои прайс-листы

Задача -максимально автоматизировать процесс парсинга фото\прайсов поставщика\обновления прайс-листа.

Примерно как я вижу это:

софтина должна дать команду парсеру искать фотку по артикулу на заданных сайтах, скачать ее, переименовать, и загрузить на сервак;

обратиться к таблице где будут прописаны розничные цены, собрать фотки, цены, описание, url'ы скачанных фотографий и загнать все это в таблицу для последующей загрузки на сервак;

Дополнительная информация:

CMS - Vamshop.

Что есть: магазин наручных часов: http://clockpoint.ru сайты на которых лежат хорошие фотки, прайсы от поставщиков и примерное понимание того как все это должно работать.Я плохо разбираюсь в технических нюансах работы программиста, поэтому нужен профессионал, который доходчиво объяснит как лучше все это реализовать. Желательно чтобы он имел фундаментальные знания SEO. Обязательное требование: должен быть опыт реализации подобных проектов.

Идеально чтобы программист был в Москве. Связь skype: krovojadniy, предпочтительней по мобильному 89629082030

Жду Ваших предложений.