Сделать копию сайта с ифреймом на сторонний ресурс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки102 просмотра
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Cграбить сайт http://b.25kadr-official.ru, повесить на сервер, реализовать чтобы при заказе с копии сайта заказ оформлялся на самом сайте, для этого или вывести форму заказа во фрейме или сделать чтобы форма отправлялась на сайт, или при нажатии оформить заказ был переход на сайт, прикрутить аналитику (Метрика, ГА). Или придумать как по-другому реализовать.

11 лет назад
kroxo
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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