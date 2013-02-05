Сделать копию сайта с ифреймом на сторонний ресурс

Добрый день, требуется создать сайт интернет-магазина музыки, минимум функциональности, работа простейших опций и немного графики, за подробным ТЗ пишите, также прошу написать цену за вашу работу, дополнительные материалы также предоставлю. Поздно обратился, но работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cграбить сайт http://b.25kadr-official.ru, повесить на сервер, реализовать чтобы при заказе с копии сайта заказ оформлялся на самом сайте, для этого или вывести форму заказа во фрейме или сделать чтобы форма отправлялась на сайт, или при нажатии оформить заказ был переход на сайт, прикрутить аналитику (Метрика, ГА). Или придумать как по-другому реализовать.
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