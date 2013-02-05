Сделать копию сайта с ифреймом на сторонний ресурс

Cграбить сайт http://b.25kadr-official.ru, повесить на сервер, реализовать чтобы при заказе с копии сайта заказ оформлялся на самом сайте, для этого или вывести форму заказа во фрейме или сделать чтобы форма отправлялась на сайт, или при нажатии оформить заказ был переход на сайт, прикрутить аналитику (Метрика, ГА). Или придумать как по-другому реализовать.