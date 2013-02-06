Нужно создать сайт 1с Битрикс

На сайте стоит ретранстлятор видео с других сайтов. Можно ли как-то проверять время от времени работоспособность ссылок на видео на сайте? Новостей много, в ручную нереально. http://films-house.ru
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Требуется опытный программист для написания сайта на движке 1с Битрикс.
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