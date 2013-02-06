Проверять ссылки на видео на работоспособность.

Парсинг 4-х источников в virtuemart(VDS).Занесение данных стандартно.Без верстки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт или модуль, который будет на сайте фильмов проверять наличие ссылки на видео и ее работоспособность, если это возможно, уже в добавленных на сайт новостях. Стоит модуль ретрансляции с нескольких сайтов. Сам сайт на дле 9.6.
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