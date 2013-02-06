Доработать доску отзывов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки122 просмотра
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Есть скрипт доски отзывов взятый http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=1009. Его нужно исправить:

1. На странице http://lidomed.com.ua/test/adenoinf.php есть вкладка отзывы. В скобках должно высвечиваться количество отзывов на доске.

2. Радиокнопки, добавленные в форму, передают пустое значение.

3. Если отзыв слишком большой, он вылазит за рамки тела сайта.

Доска отзывов http://lidomed.com.ua/tree/otzuv.php

11 лет назад
apexis
Артем 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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