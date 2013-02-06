Доработать доску отзывов

Здравствуйте. Оптимизаторы добавили ко мне на сайт два скрипта на PHP, якобы для внутренней перелинковки страниц. У меня есть подозрение, что эти скрипты вредоносные. Код зашифрован, но один раз мне удалось скопировать не зашифрованный скрипт. ...