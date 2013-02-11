Web-Программист

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Поддержка сайта, создание новых. Не поток. . Постоянная, удаленная, неполный день

В среднем 10-15 часов в неделю

Технологии: php YII mysql git jquery основы верстки

Обязательно: php и git.

Желательно: python

$8 в час.

11 лет назад
jcm
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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