jcm

Константин jcm

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Golang/rust программист
Golang
Отзывы фрилансеров
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Копирайтер на проект
Отличный заказчик, более чем четко поставил задачу, но в остальном доверился мне. Работаем уже месяц, ни одной проблемы: оплата в срок, моментальная проверка задачи и т.д. Все хорошо, рекомендую)
Грамотный копирайтер, отлично разбирается в сео. Приятный в общении. Работу выполняет в срок, сложностей не возникало.
Ответный отзыв
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Сверстать проект
Закончил проект. От работы с Константином только положительные эмоции, очень хороший заказчик, надежный, приятный в общении. Рекомендую Костю всем кто рассчитывает на стабильное сотрудничество. Спасибо!
Качественная верстка, быстро и в срок. Рекомендую
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slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$140
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта, внутренние страницы.
Была рада повторному сотрудничеству, все отлично!
Все хорошо, продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$440
10 баллов
9 лет назад
Качественный дизайн сайта. Алкоголь, сигары
В процессе работы сложностей не возникло, оплата без задержек. Мои рекомендации к сотрудничеству!
Работа выполнена в срок, без нареканий. Рекомендую к сотрудничеству.
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binarygirl
Елена 
37 летВенгрия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта. Фильмы
Рекомендую!
Рекомендую
Ответный отзыв