Нужен скрипт для парсинга истории запросов в вордстате. Язык не важен. Обязательно опишите как это будет сделано
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Копирайтер на проект. Алкоголь, сигары.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $140
Дизайн сайта, внутренние страницы.Завершен9 лет назад
Качествеено и грамотно сверстать сайт.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $700
Каталог товаров а-ля яндекс маркет. Главная, каталог, страница товара, поискЗавершен10 лет назад
- $250
Добрый день Вакансия на длительной основе. Писать тексты на заданные темы, ключевые слова. Качественные статьи с картинками Тематика: алкоголь, сигары, кальян, трубки. Просьба указывать цену за 1000Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть 2 проекта: один написан на python(flask, sqlalchemy, postgres), другой php (zend, mysql) Нужно данные из бд пхп перелить в python, тоесть из 2-х сайтов сделать 1. На пхп ад: битый ссылки(в смысле отсутствие внешних ключей), ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $150
Сайт с фильмами. 3 страницы: каталог, просмотр, поиск. Без входа/регистрации, комменты с vk. Пример можно посмотреть на http://gidonlinekino.com/ и прочихЗавершен10 лет назад
- $100
Создать лендинг по аналогии с http://www.polygant.ru/ Смысл тот же, тексты можно взять оттуда. Логотипы компаний (С нами работают) выдумать/позаимствовать готовые у компаний. Оплата WMR или яндекс деньги.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужны качественные обзоры популярных CMS. Есть ряд вопросов которые нужно осветить. Естественно, человек должен быть "в теме". Помогу с чисто техническими проблемами.Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт на друпале. Исполнитель исчез. Осталось доверстать пару страниц и правки (изменить шрифт, съехала кнопка в хроме и тд) Только верстка, никаких модификаций движка. Если успеете до понедельника дополнительные $HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Поддержка сайта, создание новых. Не поток. . Постоянная, удаленная, неполный день В среднем 10-15 часов в неделю Технологии: php YII mysql git jquery основы верстки Обязательно: php и git. Желательно: python $8 в час.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сверстать дизайн. Одинаковый верх низ на все страницах, различается только отображение контента. Блочная, кросс-браузерная. 1-2 дня. 2000т.р. нюансы -> оплачиваются дополнительно.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад