Копирайтер на проект

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка138 просмотров

Копирайтер на проект. Алкоголь, сигары.

11 лет назад
jcm
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
7 дней
Грамотный копирайтер, отлично разбирается в сео. Приятный в общении. Работу выполняет в срок, сложностей не возникало.
Отличный заказчик, более чем четко поставил задачу, но в остальном доверился мне. Работаем уже месяц, ни одной проблемы: оплата в срок, моментальная проверка задачи и т.д. Все хорошо, рекомендую)

Заявки фрилансеров

fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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