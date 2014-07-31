Необходимо разработать инструкцию (мануал) для пользователей CRM-системы. Чем проще и понятнее для них, тем лучше. Есть заготовки, можно их взять за основу. Демо-доступ: demo.kvartus.ru demo/demo.
Копирайтер на проект
Копирайтер на проект. Алкоголь, сигары.
Выбранный исполнитель
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