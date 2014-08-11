Добрый день! Предполагается сделать каталог по продаже дорогих стройматериалов (аудитория богатые клиенты) Смысл поймете из текста. Нужно перевести на понятный для клиента язык. Скидываю то что пока есть(5 страниц). И нужен человек, с которым можно ...
Написать тексты в категории
Нужно написать самые обычные тексты для категорий товаров, расставить ключи (дам их)
Работы на 16К
Сдать сегодня-завтра
оплата 30/1000
Пишите, кто не загружен. Если справитесь, работой завалю, хоть на каждый день по 10-30К могу давать
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать 10 уникальных сео текстов, хорошего качества музыкальной тематики, оставляйте заявки, напишу, вышлю подробное тз.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Статья в приложении. Тематика - строительство, умный дом. 4500 символов. Пишите срок и цену.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен человек, новичек в сфере рерайта, работающий на портфолио или просто для самотренировки. Есть довольно внушительное количество статей на тему, которые необходимо немного «подшаманить», грубо говоря, заменять все что возможно в тексте синонимами. Так как ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Человек не боящийся рутинной работы и понимающий немного в спорте. Обязанности: - публикация объявлений - размещение товаров на сайте - размещение товаров в социальных сетях - постинг на ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть текст продажи готового бизнеса. Текст суховат. Необходимо сделать крутой продающий текст. Акция! Готовый бизнес по производству леденцов "Золотой Петушок" Старая цена 12000р. ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
Рерайт на тематику андроид. Описание приложений и игр с ключами Объем статьи 2000 зн. б/пр. Уникальность не ниже 95% (Адвего + Etxt) 6 ключевых фраз в тексте и заголовках Стоимость 10 ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написание новостей для 2ух сайтов, по тематике обработка металла и ландшафтному дизайну. 2 новости по 1.500 знаков - 2 раза в неделю. Пишите цену за 1к знаков. Необходима высокая уникальность ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть сайт http://finstandart.ru/ задача писать глубокий рерайт и публиковать на сайт. 2 новости и 2 статьи в рабочие дни. Тексты не большие ~1000 но уникальные + нужно находить фотки к ним. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Написать описания к товарам по приведенным ниже ссылкам интернет магазина elitcases.com.ua Тексты с грамматическими, стилистическими и синтаксическими ошибками оплачиваться не будут — без объяснений причин, и попытки написать «текст про текст потому что это ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад