Написать тексты в категории

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок303 просмотра

Нужно написать самые обычные тексты для категорий товаров, расставить ключи (дам их)

Работы на 16К

Сдать сегодня-завтра

оплата 30/1000

Пишите, кто не загружен. Если справитесь, работой завалю, хоть на каждый день по 10-30К могу давать

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dostalition
Владимир 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Замечательно поработали. Грамотный специалист, пишет качественные тексты! Уверен, что будем работать еще, и не раз. Сроки не затягивает, сдает вовремя. В общем, все как и надо :)
Очень приятно работать с таким заказчиком ! Постановка задачи, общение, оплата - всё на высоте ! Буду рад новому сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

dostalition
Владимир 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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