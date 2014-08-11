Копирайт и рерайт, проза и стихи - недорог, быстро и качественно !
Имею значительный опыт работы в копирайте, рерайте и корректировке текстов. Пишу грамотно. Гарантирую высокое качество в работе. Пунктуален в выполнении поставленных задач. Присутствует творческий подход. Оперативно анализирую и нахожу информацию. Хорошо владею русским и украинским языком. Могу составлять тексты разных форм и стилей. Хорошо разбираюсь в компьютерах. Имею опыт управления коллективом.
Примеры работ можно скачать по этой ссылке.
Почта: [email protected]
Скайп: dostalition
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Замечательно поработали. Грамотный специалист, пишет качественные тексты! Уверен, что будем работать еще, и не раз. Сроки не затягивает, сдает вовремя. В общем, все как и надо :)
Ответный отзыв
Очень приятно работать с таким заказчиком ! Постановка задачи, общение, оплата - всё на высоте ! Буду рад новому сотрудничеству :)