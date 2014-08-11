dostalition

Владимир dostalition

 
38 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Копирайт и рерайт, проза и стихи - недорог, быстро и качественно !

Имею значительный опыт работы в копирайте, рерайте и корректировке текстов. Пишу грамотно. Гарантирую высокое качество в работе. Пунктуален в выполнении поставленных задач. Присутствует творческий подход. Оперативно анализирую и нахожу информацию. Хорошо владею русским и украинским языком. Могу составлять тексты разных форм и стилей. Хорошо разбираюсь в компьютерах. Имею опыт управления коллективом.

Примеры работ можно скачать по этой ссылке.

Почта: [email protected]

Скайп: dostalition

Отзывы заказчиков
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Написать тексты в категории
Замечательно поработали. Грамотный специалист, пишет качественные тексты! Уверен, что будем работать еще, и не раз. Сроки не затягивает, сдает вовремя. В общем, все как и надо :)
Очень приятно работать с таким заказчиком ! Постановка задачи, общение, оплата - всё на высоте ! Буду рад новому сотрудничеству :)
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