Копирайт и рерайт, проза и стихи - недорог, быстро и качественно !

Имею значительный опыт работы в копирайте, рерайте и корректировке текстов. Пишу грамотно. Гарантирую высокое качество в работе. Пунктуален в выполнении поставленных задач. Присутствует творческий подход. Оперативно анализирую и нахожу информацию. Хорошо владею русским и украинским языком. Могу составлять тексты разных форм и стилей. Хорошо разбираюсь в компьютерах. Имею опыт управления коллективом.

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Почта: [email protected]

Скайп: dostalition