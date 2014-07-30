Поверхностный рерайт статей для новичков

Нужен человек, новичек в сфере рерайта, работающий на портфолио или просто для самотренировки. Есть довольно внушительное количество статей на тему, которые необходимо немного «подшаманить», грубо говоря, заменять все что возможно в тексте синонимами. Так как сама работа не требует особых навыков и умений, качеству будет уделяться минимум внимания, оплата соответствует выполненной работе. Грамотность обязательна. Объемы у статей небольшие. Оставляйте свой скайп или агент, я свяжусь с вами сразу.