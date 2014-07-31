Нужно отредактировать текст

Добрый день! Предполагается сделать каталог по продаже дорогих стройматериалов (аудитория богатые клиенты) Смысл поймете из текста. Нужно перевести на понятный для клиента язык. Скидываю то что пока есть(5 страниц). И нужен человек, с которым можно будет и дальше работать по данному проекту (за это отдельно договоримся о цене)

PS. прошу написать ваши цены и сроки.