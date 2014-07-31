Нужно отредактировать текст

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок383 просмотра

Добрый день! Предполагается сделать каталог по продаже дорогих стройматериалов (аудитория богатые клиенты) Смысл поймете из текста. Нужно перевести на понятный для клиента язык. Скидываю то что пока есть(5 страниц). И нужен человек, с которым можно будет и дальше работать по данному проекту (за это отдельно договоримся о цене)

PS. прошу написать ваши цены и сроки.

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поверхностный рерайт статей для новичков

    Нужен человек, новичек в сфере рерайта, работающий на портфолио или просто для самотренировки. Есть довольно внушительное количество статей на тему, которые необходимо немного «подшаманить», грубо говоря, заменять все что возможно в тексте синонимами. Так как ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджер в спортивный интеренет магазин

    $1000

    Человек не боящийся рутинной работы и понимающий немного в спорте. Обязанности: - публикация объявлений - размещение товаров на сайте - размещение товаров в социальных сетях - постинг на ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт (андроид приложения, игры)

    Рерайт на тематику андроид. Описание приложений и игр с ключами Объем статьи 2000 зн. б/пр. Уникальность не ниже 95% (Адвего + Etxt) 6 ключевых фраз в тексте и заголовках Стоимость 10 ...

    Android
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание новостей для сайта

    Требуется написание новостей для 2ух сайтов, по тематике обработка металла и ландшафтному дизайну. 2 новости по 1.500 знаков - 2 раза в неделю. Пишите цену за 1к знаков. Необходима высокая уникальность ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написание и размещение статей на сайт

    $100

    Есть сайт http://finstandart.ru/ задача писать глубокий рерайт и публиковать на сайт. 2 новости и 2 статьи в рабочие дни. Тексты не большие ~1000 но уникальные + нужно находить фотки к ним. ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать описания к товарам интернет магазина

    Написать описания к товарам по приведенным ниже ссылкам интернет магазина elitcases.com.ua Тексты с грамматическими, стилистическими и синтаксическими ошибками оплачиваться не будут — без объяснений причин, и попытки написать «текст про текст потому что это ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактор для строительных сайтов

    $50

    Нужен удаленный редактор со своим пулом копирайтеров для строительных сайтов. Интересует только долгосрочное сотрудничество. Должностные обязанности: - постановка ТЗ исполнителям на основании Редплана - контроль качества работы копирайтеров ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад