Контент-менеджер в штат

$280
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок258 просмотров

Для интерент-магазина нужен контент-манаджер в штат (работа удаленная).

Специализация магазина - товары для тома. Текстиль, люстры, сантехника и т.д.

Обязанности:

-поиск и добавление фото товара

-поиск и добавление технических характеристик

Знание 1с Битрикс обязательно!

Норма добавление фото и тех. характеристик за рабочий день - 400 шт.

Оклад - 10000 руб. в месяц.

11 лет назад
CTO_KOTOB
Артем 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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