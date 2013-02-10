Поправить верстку на сайте

Все очень здорово! При работе не возникло вопросов ни при постановке задачи, ни при работе, ни при сдаче работы. Я попросил поменять пару элементов, которые не совпадали с дизайном - также все оперативно было поправлено. Рекомендую! Думаю еще поработаем!