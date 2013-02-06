Экспорт графика из Excel в HTML

Требуется разработать импорт графика построенного в Excel в html формат.

(написать мелкий скрипт).

Как он работает:

1. Пользователь будет загружать через "Обзор" Excel файл (*.xls) на первой странице которого построен график.

2. Данный график импортируется в БД в виде изображения (добавление в БД писать не обязательно) и сжимается по заданной ширине, например 400 px.

3.Импортированный график отображаться на html странице сайта.

Если что то нереализуемо, то готов рассмотреть аналогичное решение данной задачи.

Модуль потом буду сам встраивать в сайт.