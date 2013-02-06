Экспорт графика из Excel в HTML

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Требуется разработать импорт графика построенного в Excel в html формат.
(написать мелкий скрипт).
Как он работает:
1. Пользователь будет загружать через "Обзор" Excel файл (*.xls) на первой странице которого построен график.
2. Данный график импортируется в БД в виде изображения (добавление в БД писать не обязательно) и сжимается по заданной ширине, например 400 px.
3.Импортированный график отображаться на html странице сайта.
Если что то нереализуемо, то готов рассмотреть аналогичное решение данной задачи.
Модуль потом буду сам встраивать в сайт.
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