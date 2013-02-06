Гео-таргетинг для OpenCart

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки162 просмотра
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Есть магазин на OpenCart в офисами продаж в Москве и Санкт-Петербурге.

Необходимо сделать:

1. Ручной выбор своего региона посетителем сайта.

2. Автоматического определение посетителей из Москвы, на основе IP адреса при помощи базы MaxMind.

3. Вывод различных опций для товара, в зависимости от выбранного региона (задается в админке, в карточке товара).

По срокам - 10 дней.

OpenCart
11 лет назад
B2ron
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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