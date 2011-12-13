Maxios87

Максим Maxios87

 
36 летМолдова/Бендеры
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Диплом по экономике

    Нужно написать диплом, тема: Критерии и показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления. Интересует сотрудничество на постоянной основе. ICQ - 378894201

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен интернет-магазин на Битриксе

    $500

    Нужен специалист для создания интернет-магазина на битриксе. Только битрикс. Срок максимум 15 дней. Есть ТЗ. Всем заинтересовавшимся скину материалы на почту. Макеты готовы, необходимо их сверстать, а потом уже программирование. Также нужна будет интеграция 1С. ...

    Битрикс
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Битрикс + 1С синхронизация (обмен)

    Нужен специалист по Битрикс и 1С, для того чтоб настроить выгрузку товаров из 1С на сайт, и получение заказов с сайта в 1С. Работа с инфоблоками и с 1С. Необходимо разобраться со структурой сайта и ...

    Битрикс
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Построение графика

    Построение графика начисляемых арендных платежей в среде Microsoft Project подробности в личке. Скайп - alexandrs_85

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать курсовую.

    приветствую! мне нужна ваша помощь. Автор сделал курсовую и сейчас ее надо переделать по замечаниям. Курсовая "Управление развитием муниципального образования" саму курсовую скину авторам icq - 378894201

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад