Написать диплом, тема: Инвестиционные ресурсы муниципального образования. Подробности в личке. ICQ - 378894201
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Нужно написать диплом, тема: Критерии и показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления. Интересует сотрудничество на постоянной основе. ICQ - 378894201Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Нужен специалист для создания интернет-магазина на битриксе. Только битрикс. Срок максимум 15 дней. Есть ТЗ. Всем заинтересовавшимся скину материалы на почту. Макеты готовы, необходимо их сверстать, а потом уже программирование. Также нужна будет интеграция 1С. ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист по Битрикс и 1С, для того чтоб настроить выгрузку товаров из 1С на сайт, и получение заказов с сайта в 1С. Работа с инфоблоками и с 1С. Необходимо разобраться со структурой сайта и ...Системное программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать диплом по строительству. Точной темы нет, примерная: Комплексная реконструкция жилого 4–х этажного здания с благоустройством территории к нему. Срок – месяц. ICQ - 608767176Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Построение графика начисляемых арендных платежей в среде Microsoft Project подробности в личке. Скайп - alexandrs_85Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад
приветствую! мне нужна ваша помощь. Автор сделал курсовую и сейчас ее надо переделать по замечаниям. Курсовая "Управление развитием муниципального образования" саму курсовую скину авторам icq - 378894201Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать диплом. Тема: запускные и срывные характеристики многоструйных эжекторов ICQ – 378894201Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад